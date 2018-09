'Balende' voorzitter Nijland wil eerst verhaal van Padt horen

Voorzitter Hans Nijland baalt van de situatie, zegt hij tegen RTV Noord. Toch wil hij eerst de versie van Padt van het verhaal horen. ,,Ik lees overal dat ik niet bereikbaar was'', aldus Nijland. ,,Of we nou winnen of verliezen, ik ben altijd bereid de pers te woord te staan. Maar gisteravond lag ik al om negen uur op bed en ik had mijn telefoon op stil.''



Padt zou gisteren zonder geldig vervoersbewijs in de trein hebben gezeten. Toen de derde keeper van Oranje daarop werd aangesproken, zou hij het aan de stok hebben gekregen met een beveiliger.