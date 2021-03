Bali United in de Keuken Kampioen Divisie? ‘Ik zou het niet zo'n gekke gedachte vinden’

Door Dennis van Bergen



Toen de competities vanwege corona werden stilgelegd vreesden jullie dat clubs om zouden gaan vallen. Nu, ruim een jaar later, bestaan alle clubs nog. Overdreven jullie niet een beetje?

,,Nee. Op dat moment was dat een terechte vrees. We verwachtten toen immers niet dat supporters massaal een seizoenkaart zouden kopen voor dit seizoen. Dat sponsoren in groten getale hun stoel of box zouden verlengen evenmin. We hebben de loyaliteit van fans en sponsors onderschat.”