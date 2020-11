Balkunstenaar Touzani imiteert Maradona en dan gebeurt dit

PSV in eigen huis tegen Griekse tegenstan­der: appeltje eitje, normaal gesproken

26 november PSV neemt het vanavond om 21.00 uur in de groepsfase van de Europa League op tegen PAOK Saloniki. De Eindhovenaren hebben wat recht te zetten, want in Griekenland werd er drie weken geleden met 4-1 verloren. Naast revanchegevoelens moet PSV winnen om zicht te blijven houden op de bovenste twee plekken in de groep om te overwinteren in Europa.