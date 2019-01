Barcelona: Een nieuwe artiest komt eraan

Huuravon­tuur Houwen bij Telstar voorbij; keeper keert terug bij Vitesse

14:59 ARNHEM - Het avontuur van Jeroen Houwen bij Telstar is voorbij. De eerstedivisionist uit IJmuiden heeft in overleg met de keeper en diens club Vitesse het huurcontract per direct ontbonden. De Limburger sluit vanaf volgende week weer aan bij de Arnhemse eredivisionist.