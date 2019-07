Barcelona pakt vrijdag groots uit met presentatie De Jong

De Jong maakt deze zomer voor 75 miljoen euro de overstap naar Barcelona en treedt daarmee in de voetsporen van onder anderen Johan Cruijff en Ronald Koeman. In een filmpje op de website van Barcelona wordt De Jong in een rijtje gezet met Cruijff en Koeman als de nieuwe artiest uit de Hollandse School.



Wie aanwezig wil zijn bij de presentatie van de twintigste Nederlander bij Barcelona kan vanaf morgen kaartjes ophalen bij de loketten in het stadion van Barcelona. Wie er niet bij kan zijn, kan de presentatie ook live volgen via de officiële clubkanalen van de club. Voordat De Jong zich laat zien aan de fans, ondertekent hij in aanwezigheid van voorzitter Josep Maria Bartomeu zijn contract.