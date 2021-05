Barreto (36) profileert zich als ‘oudste broer’ van jonge NEC-selectie: ‘Blij dat ik ben teruggekomen’

NEC-trai­ner Meijer stille getuige van ereronde: ‘Het was mooi om te zien hoe iedereen uit zijn dak ging’

21 mei NIJMEGEN - Bij Rogier Meijer is de euforie verdwenen. Daags na de klinkende 3-0 zege op Roda JC in de halve finale van de play-offs richt de trainer van NEC zijn blik al op de eindstrijd tegen NAC van komende zondag (18.00 uur). ,,De enorme blijdschap was er gisteren, vandaag heb ik de knop omgezet. Dat ging best gemakkelijk”, stelt de coach.