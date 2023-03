Barry van Galen denkt dat AZ kans maakt tegen Lazio: ‘Ik denk dat het aan elkaar gewaagd is’

Barry van Galen zag zijn oude club AZ vrijdagavond met de hakken over de sloot winnen van Vitesse . Daarom blijft de ploeg van trainer Pascal Jansen in het spoor van koploper Feyenoord. In Europa wacht vandaag de Italiaanse topclub Lazio Roma.

AZ blijft in het spoor van Feyenoord. Die underdogrol ligt AZ wel, hè?

,,Tuurlijk, stiekem een beetje meehobbelen. Prima dat er niet over AZ wordt gesproken. Als ze koploper zijn, krijgen ze de volle aandacht, maar op de een of andere manier bezwijken ze dan. Deze rol vinden ze heerlijk. Iedereen heeft het over Feyenoord en Ajax, maar die gaan echt niet alles meer winnen hoor. Feyenoord krijgt nog wel een tikkie, die hebben helemaal geen kampioenservaring. Nee, AZ ook niet. Daarom laten ze nog wel eens iets liggen. Nu kan AZ mooi in het spoor blijven en in mei toeslaan. Ja, tuurlijk kunnen ze kampioen worden.”

Tegen Vitesse ging het moeizaam en had AZ zelfs een blunder van doelman Kjell Scherpen nodig.

,,Ja, dat was een blunder, al is dat ons probleem niet. Ik vind AZ sowieso niet zo leuk voetballen, moet ik zeggen. Als ze voorkomen, stoppen ze met voetballen en geven ze de bal aan de tegenstander. Vroeger denderden ze gewoon door. Ook tegen Vitesse was het na de 0-1 wel klaar. Dat vind ik met uitwedstrijden niet eens zo erg, vooral thuis kan dat eigenlijk niet. Als je erop klapt, krijg je het publiek achter je. Ik kijk altijd wel graag naar het voetbal van Arne Slot bij Feyenoord. Ik denk precies zoals hij: mensen vermaken en in balbezit denken.”

Dinsdag wacht Lazio Roma in de Conference League. Misschien dan maar eens niet vanuit balbezit denken?

,,Haha, misschien dán niet. Spelen tegen Italiaanse clubs ligt AZ eigenlijk wel. Ik kan me nog een ontmoeting met Udinese herinneren en een paar jaar terug won AZ met 0-1 bij Napoli. Lazio een sterke ploeg? Ja, dat zal best. Ik vind AZ ook een sterke ploeg. Ik denk dat het aan elkaar gewaagd is. Laten we nu alsjeblieft blij zijn met zo'n loting. Over die tegenstanders in de groepsfase praat echt niemand meer. Dan kijk ik liever naar zo'n pot tegen Lazio. Win je die, dan hebben mensen het er later nog over.”

Je hebt wel erg veel vertrouwen, hè?

,,Zo hoort het, toch? Ik vind het altijd wel meevallen met dat niveauverschil tussen Nederlandse topclubs en buitenlandse clubs. Ik vind de Nederlandse competitie sowieso best goed. AZ gaat daar echt niet overlopen worden.”