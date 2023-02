Bart Ramselaar voelt zich na negen maanden afwezigheid weer voetballer: ‘Was geen leuke tijd’

Ramselaar kwam tien minuten voor tijd in het veld voor Othmane Boussaid, de maker van de prachtige 1-0. Het publiek gaf niet alleen de doelpuntenmaker, maar ook Ramselaar een staande ovatie. ,,Ik ben een liefhebber en wil gewoon heel graag weer op het veld staan.” ,,Vooral het toekijken was niet leuk. Je wilt je team helpen. Het revalideren duurde lang en was geen leuke tijd. Vooral in het begin, toen ik na de operatie niet kon lopen. De laatste maanden voelde ik me goed en maakte ik stapjes. Vandaag werd ik eindelijk beloond met mijn rentree.”

Europees voetbal

Ramselaar bracht veel tijd door in het krachthonk om bezig te blijven. Zijn eerste wedstrijd ging, ondanks wat stijfheid, prima. ,,Af en toe was ik wat terughoudend, maar het voelde goed. Het was een vermakelijke wedstrijd die op en neer ging. In de laatste fase waren er veel kansen voor PSV en kwamen we nog goed weg dat het bij 2-2 bleef.”



Over het doel van FC Utrecht is Ramselaar duidelijk: ,,Europees voetbal halen. Hoe maakt niet uit", doelt de middenvelder op de TOTO KNVB Beker, waarin Utrecht het in de kwartfinales opneemt tegen Spakenburg. In de eredivisie bezet FC Utrecht de zevende plek.