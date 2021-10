Bart van Hintum vreesde voor zijn zieke dochter Chloé: ‘Voetbal is mijn leven, maar nu ook bijzaak’

Sparta zet hoofd opleidin­gen Dolf Roks op non-ac­tief

6 oktober Sparta neemt met onmiddellijke ingang afscheid van Dolf Roks. De Zeeuw, tot voor kort hoofd-opleidingen van de Rotterdamse club en sinds dit seizoen trainer van het elftal -18 jaar, had geen goede verstandhouding met technisch directeur Henk van Stee. Ze leefden al lang in onmin over de te voeren koers.