Bas Dost beëindigt doelpuntendroogte en bezorgt FC Utrecht in slotfase drie punten tegen Vitesse

Op de kop af 264 minuten was FC Utrecht zonder treffer in de eigen Galgenwaard. Bas Dost maakte er vandaag een einde aan. Met een late goal tegen Vitesse zorgde hij voor de bevrijdende 1-0.

Alsof hij FC Utrecht zojuist aan een ticket voor de Champions League had geholpen. Met dat enthousiasme vierde Bas Dost zijn treffer tegen Vitesse vandaag, zes minuten voor het einde van een vervelende wedstrijd. Dankzij de 1-0 stijgt de ploeg van Henk Fraser verder op de ranglijst.

In Utrecht zijn ze er doorgaans niet dol op om tegeltjeswijsheden uit Amsterdam aan te halen. Toch konden ze er vandaag, tijdens de wedstrijd tegen Vitesse, lang niet omheen: Als je niet scoort ken je ook niet winnen. Ruim 84 minuten aan een stuk gebeurde er nauwelijks iets in Galgenwaard, waar FC Utrecht tot de goal van Dost al 264 minuten geen doelpunt had gemaakt.

Volledig scherm Bas Dost zorgt voor feest in de Galgenwaard. © Pro Shots / Paul Meima

De laatste keer dat FC Utrecht drie thuisduels op rij niet scoorde, was in februari 2010, toen de club ze in totaal 379 minuten achter elkaar niet het doel wist te vinden in eigen huis. En om nu te zeggen dat er vandaag vaak een treffer in de lucht hing tijdens de ontmoeting met de door Amerikanen overgenomen ploeg uit Gelderland? Niet echt.

Speldenprikjes van Tasos Douvikas

Ja, Dost kreeg eerder al een kansje uit een corner van Moussa Sylla na rust. Othmane Boussaid zag een bal bijna binnen gegleden worden door een Vitesse-speler. En aan de andere kant testte Melle Meulensteen de kwaliteiten van keeper Vasilis Barkas. Daarmee was de hele tweede helft goed beschouwd samengevat. Zoals er voor rust eveneens al nauwelijks wat gebeurde, speldenprikjes van Tasos Douvikas en de frivole Boussaid daargelaten.

Vandaar de uitgelaten stemming in het sfeervolle Utrechtse stadion, toen Dost kort voor tijd voor de openingstreffer zorgde. Prompt is de club die het seizoen zo matig startte weer subtopper in de eredivisie. Al zal er over de uitvoering nog wel een poosje worden nagesproken in Galgenwaard. Tegen Vitesse, waar keeper Kjell Scherpen aan het einde als extra stormram mee naar voren ging, was het bibberen tot aan de laatste seconde.

Wat vaststaat: dankzij Dost is de doelpuntdroogte in Galgenwaard ten einde voor FC Utrecht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de eredivisie.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops