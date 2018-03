Bas Nijhuis krijgt tik op vingers vanuit Zeist

Door Mikos Gouka



Dick van Egmond draait er niet omheen. De 56-jarige scheidsrechterscoördinator van de KNVB heeft recent met scheidsrechter Bas Nijhuis gesproken over zijn manier van fluiten. Of over het niet fluiten eigenlijk. De 41-jarige arbiter uit Enschede ziet wel eens bewust een overtreding door de vingers.



,,Bas zou wat meer mogen fluiten, dat klopt’’, knikt Van Egmond. ,,Waar andere scheidsrechters misschien weer wat minder zouden moeten fluiten. Zijn manier van wedstrijden leiden is bij ons onderwerp van gesprek. Dat was in het verleden zo en daar zijn we recent weer op teruggekomen, dat ontken ik niet. Er is een bepaalde bandbreedte die je als scheidsrechter kunt opzoeken. Wij spreken arbiters aan als ze daar overheen gaan.’’



Lees morgen in deze krant het hele verhaal.