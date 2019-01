Basisplek voor Bazoer tegen Willem II, Kramer nog op de bank bij Utrecht

Van Bommel ziet puntenver­lies als incident: ‘Ging om twee momenten’

14:47 Mark van Bommel is na het verrassende puntenverlies van PSV bij FC Emmen niet in paniek. De koploper van de eredivisie gaf zondag in de slotfase een voorsprong van twee doelpunten uit handen (2-2). ,,Ik vind het belangrijk dat we niet op voetballend gebied twee punten lieten liggen in Emmen."