Bayern bereidt bod voor op De Ligt, ook Chelsea wil Frenkie de Jong, Wijnaldum bij PSV ‘niet realistisch’

Xavi Simons trainde dagelijks met Mbappé, Neymar en Messi, maar weet dat hij nog veel te bewijzen heeft

Hij is al een wereldster op sociale media, maar die roem moet zich nog wel naar het veld vertalen. Als iemand zich daarvan bewust is, is het Xavi Simons zelf wel, zo lijkt het. Dit seizoen moet de Spaans-Nederlandse tiener PSV gaan helpen aan goals en assists vanaf het middenveld. ,,Ik blijf Xavi. Kleine Xavi.”

6 juli