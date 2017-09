Bazoer in genade aangenomen bij Jong Oranje

Advocaat: Gullit zou een uitstekende opvolger zijn

10:49 Dick Advocaat ziet in Ruud Gullit zijn gedroomde opvolger als bondscoach van Nederland. Dat zegt de huidige bondscoach vandaag in VI. ,,Ik wil niet over mijn graf heen regeren, maar Ruud Gullit zou een uitstekende bondscoach kunnen zijn."