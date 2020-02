Bazoer openhartig: ‘Van al die zogenaamde vrienden zijn er weinig over’

Ernstige kuitblessu­re Musaba tempert vreugde bij NEC na 2-0 overwin­ning op Helmond Sport

14 februari NIJMEGEN - NEC had vrijdagavond in de eigen Goffert geen kind aan Helmond Sport. De Nijmeegse eerstedivisionist won met 2-0 . De vreugde over de overwinning werd overschaduwd door een ernstige kuitblessure van Anthony Musaba. De vleugelaanvaller ging al na negen minuten per brancard met een breukje vlak boven de enkel.