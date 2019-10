Bazoer weggestuurd van Vitesse-training; tweede clash met Sloetski in korte tijd

Bron van de affaire was de nabespreking van Sloetski op het duel met Heracles. De middenvelder overtrad daarbij na kritiek op zijn spel de gedragsregels, zo stellen bronnen rond de Arnhemse club. Na excuses werd de spelmaker weer in genade aangenomen door de Russische coach.



De gemoederen tussen Bazoer en Grot liepen woensdagochtend hoog op en beide spelers moesten na een scheldkanonnade worden tegengehouden. Een woordvoerder van Vitesse bevestigde het incident. De gevolgen voor Bazoer zijn nog niet duidelijk. ,,Het is eind van de ochtend gebeurd dus het is nog te vroeg daar nu iets over te zeggen.”



Volgens toeschouwers die de oefensessie bijwoonden, gaf de middenvelder zijn medespeler nog een grote mond en zei hij: ,,Ik pak jou nog wel in de kleedkamer", aldus Omroep Gelderland. Nadat de middenvelder was weggestuurd, zou hij ook nog tegen Sloetski hebben gezegd: “Fuck off, I don't want to play for your team.”