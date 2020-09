Bazoer wil met Vitesse stunten bij oude liefde Ajax

Zijn debuut tegen Willem II, zijn prachtige doelpunt tegen Feyenoord en uitverkiezing van talent van het jaar. De bijna 24-jarige Bazoer zal zijn periode in Amsterdam nooit vergeten. Al op zijn negentiende debuteerde hij voor het Nederlands elftal. Een transfer naar een Europese topclub leek een kwestie van tijd totdat een ontevreden trainer Peter Bosz hem op de bank zette.



,,Dat was een beslissing van Bosz", kijkt Bazoer terug. ,,Het is zo gelopen. Ik ben vertrokken naar Wolfsburg, waar het ook een tijdje goed is gegaan. Nu ben ik terug in Nederland, eerst bij Utrecht nu bij Vitesse. En morgen denk ik alleen aan Vitesse. We hebben alle twee de competitiewedstrijden gewonnen. We willen weer een resultaat halen.”