Bazoer wilde er niet uit: ‘Maar ik heb al weken last van mijn hamstring’

,,De trainer beschermde mij nu”, ziet Bazoer in voor de camera van FOX Sports. ,,Ik wil altijd blijven staan, maar ik moest na afloop wel tegenover de trainer toegeven dat hij uiteindelijk de goede keuze gemaakt had. Ook omdat ik dus al vier weken met hamstringklachten loop. Vandaag had ik echt twee extreme momenten van pijn. Daar baal ik echt van.”

Hoewel Bazoer op het veld duidelijk zijn ongenoegen liet blijken over de wissel, kon hij na afloop alweer lachen. ,,Of ik eventjes vergeten was wie er de baas is? Haha, nee, de trainer is altijd de baas. En als hij me wisselt, moet ik dat accepteren.”