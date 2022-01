Bazoer ziet terugkeer naar PSV helemaal zitten: ‘Deze winter is een optie’

Voor de zomer kan hij bij PSV wel een optie worden en dat ziet de 25-jarige Eindhovenaar ook helemaal zitten. Op dit moment zijn ook buitenlandse clubs geïnteresseerd. ,,Twee weken geleden heeft mijn zaakwaarnemer met de technisch directeur van PSV gesproken. We hebben met elkaar van gedachten gewisseld. Het was een goed gesprek. Zowel in de zomer als nu in de winterperiode is het een optie”, zo wordt Bazoer geciteerd door Omroep Gelderland. PSV heeft op dit moment echter geen plannen om in de winterperiode nog iets te doen. Wel wordt Bazoer gezien als een serieuze optie voor komende zomer.



Zijn contract bij Vitesse loopt dan af, waardoor hij transfervrij kan worden overgenomen. Hij gaf tijdens het trainingskamp van zijn club in Portugal aan het in Arnhem goed naar zijn zin te hebben.



Bazoer kwam tussen 2006 en 2012 al uit voor PSV en koos als jonge speler voor zijn eerste contract bij Ajax. Daarna had hij het vanaf 2017 een periode moeilijk en inmiddels heeft hij bij Vitesse een goede ontwikkeling doorgemaakt. Twee weken geleden heeft technisch directeur John de Jong van PSV samen met collega Jan Vennegoor of Hesselink gesproken met zijn management.