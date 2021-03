Bedelende Koevermans over blamage Feyenoord: ‘Slecht voetbal helpt niet bij zo’n campagne’

Dilemma voor Letsch bij Vitesse: Met Darfalou, Broja en Openda zijn er drie spitsen voor twee plekken

19 maart ARNHEM - Thomas Letsch baadt in luxe bij Vitesse. De Duitse coach moet voor het duel met Willem II van zondag alleen voorin nog een puzzelstuk leggen. In Arnhem zijn er drie kandidaten voor twee plekken: Loïs Openda, Armando Broja en Oussama Darfalou. ,,Dit is voor een trainer een mooie uitgangspositie.”