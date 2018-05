Begeerde Dumfries ziet overstap naar PSV zitten

Dat Brenet (24) deze transferperiode in Eindhoven blijft, is overigens geen zekerheid. Hij is na drie titels in vier jaar een van de spelers voor wie belangstelling kan ontstaan. In de winterstop liet PSV hem niet vertrekken naar Sevilla, dat 5 miljoen euro voor hem overhad. Met Dumfries is PSV in ieder geval verzekerd van een eredivisiewaardige back, die zich in Eindhoven verder kan ontwikkelen.



Bondscoach Ronald Koeman nodigde hem en een handvol andere talenten deze week uit voor een trainingsstage bij Oranje. Daarmee bevestigde hij wat PSV ook ziet: Dumfries is een belangrijke optie voor de toekomst. Met veel fysieke kracht en aan de bal een belangrijke bijdrage, is het een speler die zijn stempel op een elftal kan drukken. Soms oogt hij nog wat druistig, maar dat gold voor Arias in zijn beginfase bij PSV ook. Dumfries zelf staat open voor de stap naar PSV en wacht of de clubs eruit komen.