Bekerduel met Ajax grootste affiche in jaren voor Utrecht

Door Tim Reedijk



Onlangs verwoordde Danny van der Linden, co-auteur van het boek De Rebellen van de Bunnikside, het treffend tegenover deze krant. Hij bestaat echt, de doorgewinterde Utrecht-supporter voor wie het seizoen alleen al geslaagd is als Ajax een lesje wordt geleerd.

Maar stel dat een zege op Ajax óók nog een plek in de bekerfinale oplevert, waarbij een tastbare prijs én een ticket voor de groepsfase van de Europa League nog maar één gewonnen wedstrijd verwijderd is? Dan weet je dat deze editie van FC Utrecht - Ajax voor de thuisploeg het grootste affiche in tijden is.



Voor diegene die FC Utrecht een warm hart toedraagt, is het te hopen dat het duel van vanavond niet de wedstrijd van het jaar is. Nee, die moet dan op 19 april zijn, in een uitverkochte Kuip. Daarvoor moet vanavond worden afgerekend met de koploper van de eredivisie, die in een eerder stadium nog met speels gemak (4-0) won van FC Utrecht in de Johan Cruijff Arena.

Quote Toen wij op de tribune bij Ajax - AZ zaten, had ik alweer zin om die wedstrijd tegen Ajax te spelen John van den Brom

Alles is nu anders. Met Ajax komt een club in crisis op bezoek, die met een zege eindelijk weer eens een meevaller zou hebben en daarbij uitzicht houdt op prolongatie van de dubbel.

Ajax - AZ

Trainer Erik ten Hag van Ajax heeft veel aan zijn hoofd. Hoe krijgt hij zijn team weer in het gareel, de voormalige uitdager van de Europese top die nu in alle competities tegen opvallend veel nederlagen aanloopt? AZ won zondagavond nog met 0-2 in de Johan Cruijff Arena, onder toeziend oog van Utrecht-trainer John van den Brom en zijn assistent Rick Kruys. ,,Rick sleurde me mee, want ik had niet echt zin om erheen te gaan na de teleurstelling van zondag", aldus Van den Brom, die eerder die dag zijn ploeg op ontluisterende wijze zag verliezen van RKC Waalwijk (2-1).

,,Maar het was een prachtige wedstrijd, waar we wel een goede indruk kregen van hoe AZ dat deed. Toen wij op de tribune zaten, had ik alweer zin om die wedstrijd tegen Ajax te spelen. Ondanks dat ik daar alleen maar bekenden tegenkwam die zeiden: was niks hè, vanmiddag?”



Want ja, Ajax mag dan nog zo kwetsbaar zijn, vooralsnog is FC Utrecht ook allesbehalve stabiel. Maandagavond nog stond Van den Brom - samen met Sean Klaiber, Adam Maher, Simon Gustafson, 'td' Jordy Zuidam en algemeen directeur Thijs van Es - een groep van zo'n 25 à 30 afgevaardigden van Utrechtse supportersverenigingen te woord. De fans wilden opheldering over het gebrek aan inzet, het slechte voetbal en de tegenvallende resultaten. Er ontstond, zeggen beide partijen, een constructief gesprek, waarmee de grootste kou nu wel uit de lucht is.

Volledig scherm Tegen RKC ging het nog mis voor FC Utrecht © ANP Sport

Maar ideaal is zo'n situatie niet te noemen, maar twee avonden voor FC Utrecht - Ajax. ,,Eigenlijk is zoiets nooit ideaal, want dat betekent dat het slecht of wat minder gaat", aldus Van den Brom. ,,Maar we staan niet tweede van onder. We staan zesde en spelen vanavond de halve finale van de KNVB-beker. Als volksclub moet je voor zo'n gesprek open staan. Het was voor mij ook de eerste keer. Je weet dat supporters hier onderdeel van de club zijn, dus het past hier wel. Het heeft ook te maken met het verwachtingspatroon en de ambitie die we met elkaar hebben uitgesproken."

Na dat gesprek was het Ajax, Ajax en nog eens Ajax. Een uitverkochte Galgenwaard, een kraker met nog veel meer inleg dan normaal. Het strijdplan van FC Utrecht is duidelijk: gegroepeerd en gesloten. Op personeel gebied heeft Van den Brom een kleine meevaller met de terugkeer van spits Adrián Dalmau op de bank vanavond. Nu is de vraag of FC Utrecht zich als geheel kan oprichten. Want deze wedstrijd bepaalt of het seizoen glans krijgt of niet.