Bekerduel met Ajax niet op veld ASV De Dijk

De politie vindt het vanwege de veiligheid niet verantwoord om het bekerduel op het veld van de amateurclub te spelen. ,,Dat verbaast ons niet. We gingen er eigenlijk al vanuit," zegt Ton Langelaar, voorzitter van De Dijk.



Hij begrijpt de beslissing dan ook, al vindt hij het wel jammer. ,,Het is de meest sfeervolle plek om de wedstrijd te spelen." Ook Ajax-trainer Marcel Keizer is het daarmee eens. ,,De charme van bekervoetbal is dat je gewoon bij de club zelf speelt," zei Keizer eerder, al ging ook hij er al een beetje vanuit dat dit bij De Dijk niet ging lukken.



Langelaar zegt op dit moment twee andere locaties op het oog te hebben: het Olympisch Stadion en het stadion van FC Volendam. ,,Allebei de locaties hebben een leuke kant," zegt de voorzitter. ,,Vanuit Amsterdam gezien zou het natuurlijk het mooist zijn om de wedstrijd ook in Amsterdam te spelen, maar ik vind het ook wel een grappige woordspeling als De Dijk in Volendam zou spelen," verwijst hij naar de beroemde weg in het dorp.



Eind van de week moet er duidelijkheid zijn waar de Amsterdamse ploegen elkaar op 25 oktober treffen.



Beide clubs wonnen vorige week in de eerste ronde van de KNVB-beker. De Dijk versloeg woensdag HHC Hardenberg, terwijl Ajax Scheveningen eenvoudig opzij zette.