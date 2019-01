Bekerfinale tussen Ajax en Feyenoord? Een ramp voor de autoriteiten

De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen in 2010 werd de finale uit veiligheidsoverwegingen over twee wedstrijden gespeeld zonder uitsupporters. Eentje in de Arena en één in De Kuip. Zo’n dergelijk scenario zal ongetwijfeld weerstand oproepen. Het werd de clubleiding van Feyenoord vorige keer kwalijk genomen dat er werd ingestemd met een dubbele confrontatie die werd verloren.



Ajax maakt zich de laatste tijd juist hard voor de aanwezigheid van Ajax-fans bij de Klassieker. ,,Als het speelschema van de halve finales definitief gaan we ons met alle vier de clubs buigen over de mogelijke scenario’s,” laat een woordvoerder van de KNVB weten.