Bekertoernooi moet weer reddingsboei worden voor Feyenoord

Van den Brom geniet: het was leuk om naar te kijken

22 januari John van den Brom is blij om te zien hoe AZ uit de winterstop is gekomen. Na de overtuigende zege op FC Utrecht (3-0) in de competitie, plaatsten de Alkmaarders zich dinsdag voor de halve finale van het bekertoernooi. AZ versloeg Vitesse in de kwartfinales met 2-0.