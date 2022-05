Bekijk hier de samenvatting van AS Roma - Feyenoord

Cyriel Dessers wil bij Feyenoord in voetsporen Pierre van Hooijdonk treden: ‘Je kan ons wel met elkaar vergelij­ken’

In misschien wel zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord kan Cyriel Dessers in de voetsporen treden van Pierre van Hooijdonk, die de Rotterdamse club in 2002 met twee treffers in de finale tegen Borussia Dortmund (3-2) aan de UEFA Cup hielp.

22 mei