Bekijk hier de vermoedelijke opstellingen van Ajax, Feyenoord, PSV en alle overige eredivisieclubs

PSV - FC Twente (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden PSV: PSV heeft na de zeperd tegen Ajax een overtuigende reactie nodig om het vertrouwen in Eindhoven weer een beetje te herstellen. Vorige week viel de ploeg van Roger Schmidt in de slotfase helemaal uit elkaar. Cody Gakpo en Noni Madueke ontbreken niet alleen vandaag, maar ook volgende week sowieso en zijn er niet bij tegen AS Monaco en Fortuna Sittard.

Bijzonderheden FC Twente: Voor Wout Brama komt het duel nog net iets te vroeg. Ten opzichte van het bekerduel tegen OSS’20 keren Michal Sadilek en Michel Vlap terug in de Twentse selectie. Voor Sadilek en doelman Lars Unnerstall wordt het een weerzien met veel oude bekenden. Sadilek is nog eigendom van PSV. Ramiz Zerrouki is terug van een schorsing.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD

Heracles Almelo - Ajax (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden Heracles: Kasper Lunding is op de weg terug. De aanvaller traint vanaf volgende week weer met de groep mee. Reserve-doelman Koen Bucker raakte dinsdag in het bekerduel met ASWH geblesseerd en is nog een twijfelgeval. Noah Fadiga ging er in dat duel vanaf en gaf over op het veld, maar de rechtsback heeft nergens meer last van en kan gewoon meedoen. Trainer Frank Wormuth gaat zijn ploeg wel wat wijzigen, maar wil zich ‘niet in de kaarten laten kijken’.

Bijzonderheden Ajax: De overgehevelde André Onana maakt nog geen deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax. Zijn dopingschorsing loopt komende week af, waardoor de doelman op zijn vroegst tegen Go Ahead Eagles zijn rentree op het wedstrijdformulier kan maken.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles Almelo. © AD

SC Heerenveen - Vitesse (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden Heerenveen: Meerdere spelers van SC Heerenveen werden vorige week geveld door de griep, onder wie Sven van Beek. De verdediger is onbetwist basisspeler en keert daarom terug in de basis. Naast hem concurreren Nick Bakker en Ibrahim Dresevic om een plekje. De vraag is ook of trainer Johnny Jansen aanvaller Henk Veerman opnieuw passeert en Siem de Jong in de spits zet.

Bijzonderheden Vitesse: Bij Vitesse ontbreekt Maximilian Wittek. De Duitser heeft nog steeds last van een knieblessure. Coach Thomas Letsch hoopt dat Wittek de Europese wedstrijd tegen Tottenham Hotspur haalt. ,,Na die zure nederlaag tegen Go Ahead is het zaak bij Heerenveen een goed resultaat neer te zetten”, weet de trainer. ,,We willen in de subtop blijven staan.”

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

AZ - PEC Zwolle (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden AZ: Trainer Pascal Jansen heeft de vrije week gebruikt om zijn internationals, die afgelopen tijd ‘dubbele weken’ draaiden, wat rust te geven. Jansen hoopt dat spits Pavlidis weer gaat scoren. De AZ-coach bekeek deze week alle mogelijkheden die de Griek dit seizoen gehad heeft.

Bijzonderheden PEC: Na de eerste zege van het seizoen, zaterdag tegen Heracles Almelo en gevolgd door bekerwinst op De Graafschap, lijkt het vertrouwen weer helemaal terug bij PEC Zwolle. Het liefst was trainer Art Langeler tegen AZ dan ook begonnen met dezelfde elf. Vanwege kleine pijntjes bij Rico Strieder en Luka Adzic moet hij echter op twee plekken schuiven. Dat biedt kansen voor Thomas van den Belt en Mees de Wit.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

Sparta - Feyenoord (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden Sparta: Sparta heeft in aanloop naar de wedstrijd tegen Feyenoord geen personele zorgen. Coach Henk Fraser heeft tegen zijn voormalige club de beschikking over een fitte selectie. De van zijn schorsing teruggekeerde Aaron Meijers start in de Rotterdamse derby vermoedelijk op de bank.

Bijzonderheden Feyenoord: Trainer Arne Slot heeft aanvaller Aliou Baldé teruggezet naar de beloften. Slot vindt dat hij binnen en buiten de lijnen geen goede indruk maakt. Of Alireza Jahanbakhsh weer een basisplek krijgt, is afwachten. Slot passeerde de Iraniër tegen Cambuur en was in Friesland tevreden over vervanger Aursnes en de veredelde rechterspits Jens Toornstra.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

NEC - FC Groningen (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden NEC: Na opnieuw een tumultueuze week, waarin een jeugdspeler werd weggestuurd wegens zijn betrokkenheid bij de supportersrellen en de aanhang woedend is omdat de skyboxen zondag wel worden gevuld met sponsors, hoopt NEC in een lege Goffert wederom op een goed resultaat. De Nijmeegse club kan weer beschikken over Magnus Mattsson, die is hersteld van een knieblessure, maar moet het nog altijd stellen zonder Mikkel Duelund, Pedro Ruiz en Joep van der Sluijs.

Bijzonderheden FC Groningen: Trainer Danny Buijs gaf woensdag in het bekerduel met Helmond Sport (4-0) de kans aan aanvallers die in de competitie op de bank zitten. Romano Postema (2), Daleho Irandust en Jørgen Strand Larsen lieten zich met doelpunten zien, maar Buijs heeft ten opzichte van de wedstrijd tegen AZ (2-0) ook weinig reden tot wisselen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC. © AD

FC Utrecht - Willem II (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Tommy St. Jago (21) heeft zijn eerste stappen op het trainingsveld weer gezet. Het jeugdproduct zou het seizoen als basisspeler beginnen, maar raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie. Als vervanger trok FC Utrecht oudgediende Mike van der Hoorn aan. St. Jago traint op momenten individueel op het veld.

Bijzonderheden Willem II: Willem II is door de 3-0 nederlaag bij RKC afgelopen donderdag de enige eredivisieclub die niet de tweede ronde heeft gehaald van het bekertoernooi. Bovendien heeft de ploeg van Fred Grim na de voortvarende competitiestart nu al de hele maand oktober niet gewonnen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD

RKC Waalwijk - SC Cambuur (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden RKC: Met de overwinningen op Sparta (competitie) en Willem II (beker) afgelopen week, kan RKC vol vertrouwen richting het duel met Cambuur. Vrijwel alle vaste basisspelers kregen rust in de bekerwedstrijd, die zullen er in de degradatiekraker weer staan.

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur speelde afgelopen donderdag nog voor de beker tegen de amateurs van Ajax. Daar is de selectie ongeschonden uit gekomen. David Sambissa scoorde vorige week twee keer tegen Feyenoord en lijkt zijn basisplaats te hebben behouden. Michael Breij was ziek en gaat alleen als invaller mee.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Cambuur. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Go Ahead: Go Ahead Eagles haalt opgelucht adem. De hamstringblessure van Luuk Brouwers valt mee en het meespelen van de aandrijfas op het Deventer middenveld is niet in gevaar voor het belangrijke duel met Fortuna Sittard. Brouwers raakte woensdag geblesseerd in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Almere City en is samen met Inigo Cordoba de beste man aan Deventer zijde dit seizoen.

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Fortuna Sittard is het bekerduel met TOP Oss (3-0) afgelopen woensdag ongeschonden doorgekomen. Dat bekent dat coach Sjors Ultee zijn sterkst denkbare formatie het veld op kan sturen. George Cox, tegen TOP tweemaal trefzeker, is de logische linksback tegen de promovendus.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles. © AD