Bekijk hier live het oefenduel tussen NAC Breda en OFI Kreta

Feyenoord zoekt pure klasbakken: ‘Titel brengt andere verwachtin­gen met zich mee’

Twee pure toppers: een linksbuiten en een ‘nummer tien’. Die hoopt Arne Slot snel te begroeten bij Feyenoord, dat zaterdag in de oefenwedstrijd tegen het Belgische Union St. Gillis niet verder kwam dan 0-0. Tot die tijd koestert de coach de ontwikkeling die hij gadeslaat in zijn selectie. ,,We staan er veel beter voor dan een jaar geleden.”