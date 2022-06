Belgische media vernietigend na afgang Rode Duivels tegen Oranje: ‘Ze speelden als natte dweilen’

Voor het eerst in 25 jaar werd België gisteren verslagen door het Nederlands elftal. En hóe. In Brussel kreeg de huidige nummer twee van de FIFA-wereldranglijst een enorm pak slaag van Oranje (1-4) en dat komt de Rode Duivels in eigen land op een storm aan kritiek te staan.

,,Blamage voor een vol huis: zwakke Rode Duivels krijgen vier doelpunten om de oren tegen Oranje”, zo kopt Het Laatste Nieuws, dat spreekt van een dramatische start van de Nations League-campagne.

,,De Duivels moesten met het schaamrood op de wangen toekijken hoe de volgelopen Heizel veranderde in een oranje volksfeest. Daar veranderde ook de late eretreffer - nou ja... - van Batshuayi niks aan. Over vijf dagen krijgen de Duivels in eigen huis kans op eerherstel tegen Polen. En of ze het thuispubliek wat verschuldigd zijn...”

Sporza spreekt van een zeldzame blamage voor de Rode Duivels. ,,Wat een feestavond had moeten worden is op een enorme ontnuchtering uitgedraaid. Oranje won voor het eerst in 25 jaar nog eens een derby… en dat met 1-4. Een dreun die weinigen zagen aankomen.”

,,België was voor het grootste deel van de wedstrijd onherkenbaar tegen Oranje. Oké, er was het prima openingskwartier. Alleen bleek de enkelblessure van Romelu Lukaku na een half uur een kantelpunt. Hopelijk moeten uit de prestatie van vanavond in de toekomst niet zulke grote conclusies getrokken worden… Maar vijf maanden voor het WK staan de Rode Duivels plots met de voeten op de grond.”

Memphis Depay wordt door Sporza genoemd als man van de wedstrijd. ,,Hij was de meest bedrijvige speler op het veld. De Nederlander vond makkelijk de ruimtes, dook die eenvoudig in en dribbelde zich té simpel vrij. Bovendien bekroonde hij zijn prestatie met twee doelpunten.”

Natte dweilen

Het Nieuwsblad spreekt van een wake-upcall, een klein half jaar voor de start van het WK. ,,Oké, het was een wedstrijd aan het eind van het seizoen, waar sommige Belgische internationals geen zin meer in hadden na een zwaar jaar. Maar dit was toch de derby der Lage Landen voor een vol Boudewijnstadion. Dan is het toch pijnlijk als je voetbalt/verdedigt als natte dweilen.”

,,Wat zal Thibaut Courtois blij zijn geweest dat hij thuis zat”, wijst de krant op de afwezigheid van de keeper van Real Madrid, die een week geleden nog uitblonk in de Champions League-finale. ,,Het is nu afwachten hoe de Belgen de drie volgende wedstrijden in de Nations League zullen aanpakken, maar die tegen Oranje kon niet snel genoeg voorbij zijn. Vooral de verdediging zakte volledig door het ijs. Nederland maakte van ons weer een nederig land.”

Volgens het Waalse La Dernière Heure was Nederland vooral gemotiveerder dan de uitgebluste Belgen. ,,De Belgische aanval had er geen zin in. En de Belgische verdediging had niet genoeg kwaliteit. De Duivels werden in de eerste helft verslagen en in de tweede vernederd. Zo’n klap hadden ze thuis sinds 1996 niet meer gekregen. Veel spelers van de huidige generatie waren toen nog niet eens geboren.”

