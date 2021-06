Belletje van PEC kwam als geroepen voor Art Langeler: 'Al waren mijn kinderen wat sceptisch’

Kees Jansma (73) door Van Seumeren naar rvc FC Utrecht gehaald: ‘Ben vervreemd geraakt van ADO’

19 juni Kees Jansma (73) wordt lid van de vijfkoppige raad van commissarissen van FC Utrecht. Dat bevestigde hij vanmiddag in de studio bij de NOS, waar hij aanwezig is voor de wedstrijden van het EK. ,,Het was de bedoeling dat het nieuws vanavond naar buiten zou komen, maar het klopt inderdaad.”