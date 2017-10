Benauwde zege voor Leeuwinnen in extra tijd

Keepster Sari van Veenendaal had Oranje halverwege de tweede helft gered door een strafschop te stoppen.



Nederland tegen Noorwegen was een herhaling van de openingswedstrijd op het EK van afgelopen zomer. Oranje won ruim drie maanden geleden in Utrecht met 1-0 en dat bleek de opmaat richting een historische prestatie. De ploeg van Sarina Wiegman stoomde met louter overwinningen door naar de Europese titel en leverde met Lieke Martens de beste speelster van het toernooi. De balvaardige linksbuiten werd een paar weken later ook uitgeroepen tot Europees voetbalster van het jaar en mag zich na het FIFA-gala van maandag zelfs de beste speelster ter wereld noemen.



Wiegman, zelf uitgeroepen tot beste coach in het vrouwenvoetbal, stuurde in Groningen grotendeels haar 'gouden' EK-ploeg het veld in. Alleen de vleugelverdedigsters Desiree van Lunteren en Kika van Es ontbraken door blessures, zij werden vervangen door Liza van der Most en Dominique Janssen. Bij Noorwegen ontbrak de grootste ster. Ada Hegerberg, vorig jaar gekozen tot beste voetbalster van Europa, heeft uit onvrede over het bondsbeleid bedankt voor de nationale ploeg.



Terwijl Noorwegen zonder Hegerberg al twee groepsduels had gespeeld én gewonnen, kwam Oranje dinsdag pas voor het eerst in actie. In de wetenschap dat het waarschijnlijk met de Noorsen gaat strijden om de groepswinst en rechtstreekse plaatsing voor het WK, wisten de Europees kampioenen dat ze in Groningen punten moesten pakken. Oranje speelde echter stroef en miste de overtuiging die het tijdens het EK wel had.



Het dreigde in de tweede helft mis te gaan na een knullige handsbal van Shanice van de Sanden. Van Veenendaal hield Oranje echter op de been door de strafschop van Maren Mjelde uit de hoek te tikken. Diep in de blessuretijd vloog een als voorzet bedoelde bal van Miedema met een stuit langs de Noorse keepster en konden de vrouwen van Wiegman toch weer een overwinning vieren.