BeNeLiga stap dichterbij: Clubs doen verder onderzoek naar gezamenlijke competitie

LIVE LIVE: De Graafschap zonder Seuntjens aan de aftrap tegen hekkenslui­ter Dordrecht

19:01 DOETINCHEM - De Graafschap ontvangt in de twaalfde speelronde van de eerste divisie hekkensluiter FC Dordrecht op de Vijverberg. De ploeg van trainer Mike Snoei won afgelopen maandag met hangen en wurgen van het tiental van NAC (1-2) en blijft daardoor in het spoor van koploper SC Cambuur. De Doetinchemmers leven met vertrouwen toe naar de wedstrijd tegen angstgegner Dordrecht, dat met twaalf punten uit vier duels als enige club in het Nederlandse profvoetbal geen punten heeft gemorst op De Vijverberg. Mis niets in het liveblog!