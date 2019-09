Benschop hielp AZ aan laatste zege bij Feyenoord, Berghuis voor mooie mijlpaal

In de Kuip neemt Feyenoord het vanavond op tegen AZ. De inhaalwedstrijd van de vierde speelronde is een belangrijk duel om de derde plek in de eredivisie. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureau Opta blikken we vooruit.

Feyenoord - AZ (donderdag 20.00 uur)

• Feyenoord verloor maar één van de laatste vijftien Eredivisieduels met AZ (W10, G4 - thuis & uit). Het scoorde zelfs in al deze vijftien wedstrijden tegen de Alkmaarse club.



• De laatste zege van AZ op Feyenoord in de Kuip was op zaterdag 2 april 2011. Het werd toen 0-1 door een goal van Charlison Benschop kort voor rust. Bij Feyenoord stonden die avond onder meer Ron Vlaar, Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum en Leroy Fer op het veld.

• De laatste zege van AZ in de Kuip dateert van 9 mei 2013. Toen won de ploeg van Gertjan Verbeek de KNVB-beker door in de finale met 2-1 te winnen van PSV, toen gecoacht door Dick Advocaat. Adam Maher en Jozy Altidore scoorden al in het eerste kwartier namens AZ. In 2017 en 2018 verloor AZ de bekerfinale in de Kuip, eerst van Vitesse en een jaar later van Feyenoord.

Volledig scherm Charlison Benschop maakte in 2011 de winnende goal namens AZ tegen Feyenoord. © Ed van de Pol

• Feyenoord kreeg in de laatste zes thuisduels in de Eredivisie telkens een tegendoelpunt (in totaal negen). De laatste keer dat Feyenoord in meer thuiswedstrijden op rij een tegendoelpunt kreeg was in mei 2011 onder trainer Mario Been (toen acht).

• Steven Berghuis, die zijn honderdste competitieduel voor Feyenoord kan spelen, was schutter of aangever bij vijf van de laatste negen eredivisiedoelpunten van zijn club tegen AZ (drie goals, twee assists).

• AZ maakte in de eredivisie meer doelpunten in de uitwedstrijden bij Feyenoord dan tegen elk ander team (59). In twaalf van de laatste dertien uitduels met de Rotterdammers kwamen de Alkmaarders tot scoren.

• AZ is de enige ploeg die dit seizoen nog geen enkele keer paal of lat trof, terwijl Feyenoord juist vaker het aluminium raakte dan iedere andere eredivisieploeg (vijf keer).

• Teun Koopmeiners scoorde dit kalenderjaar vaker in de Eredivisie dan iedere andere AZ-speler. De 21-jarige middenvelder maakte negen doelpunten, waarvan zes uit een strafschop.