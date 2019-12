Berghuis blijft kritisch: ‘Dit jaar was natuurlijk helemaal niet goed’

Door Mikos Gouka



Steven Berghuis zou Steven Berghuis niet zijn als hij ook gisteren na de 3-1 winst tegen PSV niet verder zou kijken dan één prima prestatie. ,,Dit jaar was natuurlijk helemaal niet goed, daar moeten we onze ogen niet voor sluiten’’, zei de rechterspits van Feyenoord, die met een hattrick beslissend was in de topper tegen PSV.



Berghuis was een zomer lang één van de grootste transferwensen van Mark van Bommel, de trainer van PSV. Maar tot een transfer kwam het niet. Sterker nog, Feyenoord verlengde het lucratieve contract van de aanvaller. Berghuis wilde ook gisteren niet echt ingaan op de meer dan serieuze interesse uit Eindhoven. ,,PSV? Ik heb deze zomer vooral met Feyenoord gesproken over de doelen hier in Rotterdam’’, zei Berghuis. ,,Ik wil met deze club stappen zetten. Feyenoord moet bijvoorbeeld weer eens overwinteren in Europa. Dat doet iets moet Luis Sinisterra, dat doet iets met Tyrell Malacia. Maar ook met mij en bijvoorbeeld Jørgensen. Dan creëer je waarde op het veld. Dat overwinteren is weer niet gelukt, maar daar moeten we wel naar toe.’’

Waar Berghuis volgens zijn kritische volgers ook naar toe moet, is dat hij veel vaker beslissend is in het shirt van Feyenoord. Met drie goals, één prachtige kopbal en twee loepzuivere strafschoppen, was hij dat tegen PSV. Maar na afloop paste hij ervoor om dit een antwoord op de kritiek te vinden. ,,Want ik kan er niet zoveel mee’’, zegt Berghuis. ,,Dit is een teamsport, we moeten het samen doen. Toen Dirk Kuyt hier kwam, was hij ook één van de spelers die zeven wedstrijden op een rij niet wist te winnen met Feyenoord. Een seizoen later werd hij landskampioen.’’

Maar toch, Berghuis heeft meer kwaliteiten dan veel van zijn medespelers. En Dick Advocaat vond kort na zijn entree ook al dat hij zijn speelstijl iets moest aanpassen. Toch meer in de eindfase aan de bal komen. Berghuis noemde gisteren Robin van Persie als de man die hem aanspoorde om in het zestienmetergebied te zijn als de voorzetten van links komen. Geen hogere wiskunde, natuurlijk. Maar wie Berghuis gisteren met een snoekduik voor Olivier Boscagli zag komen om Feyenoord naar 1-0 te knikken, weet dat hij er meer bezig is.

,,Ik maak mijn loopacties als de bal van de linkerkant komt’’, zegt Berghuis. Zo besliste hij de wedstrijd twee weken geleden de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (1-0), maar een week geleden tegen Vitesse liet hij een vergelijkbare kans liggen omdat Luis Sinisterra in zijn looplijn stond en hij daar meer mee bezig was dan met de voorzet. ,,Maar dit keer waren we effectief. Ik denk dat het gelijk opging met PSV, maar dat wij de winst wel verdienden.’’

Volledig scherm Steven Berghuis laat Lars Unnerstall vanaf elf meter kansloos. © ANP Sport

Berghuis roemde Sinisterra, die zich inderdaad in sneltreinvaart ontwikkelt. De Colombiaan verdiende de eerste strafschop nadat hij Denzel Dumfries in de luren had gelegd. Zoals hij toch al complimenteus is voor zijn medespelers. ,,Maar ook op de bank hebben we echt goede spelers’’, zegt Berghuis.

Daar denkt Dick Advocaat misschien iets anders over. De 72-jarige Hagenaar varieert nauwelijks met invallers en wil minimaal twee versterkingen hebben in de winterstop. Dat om Feyenoord naar een hoger plan te tillen, daar waar Berghuis afgelopen zomer over sprak met de beleidsbepalers Sjaak Troost en president-commissaris Toon van Bodegom. ,,We verloren met 3-2 van FC Porto’’, zegt Berghuis. ,,Ben je dan tevreden met die wedstrijd, die op zich niet slecht was, of kijk je toch verder en constateer je dat je gewoon uitgeschakeld bent in een poule waarin de ploeg uit pot vier Rangers FC zich wel plaatst? We willen weer echt vooruit, dan moet je kritisch blijven kijken.’’

