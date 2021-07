Berghuis debuteert voor Ajax in vermakelijk en evenwichtig oefenduel met Bayern München

Berghuis maakte in de Allianz Arena na ruim een uur spelen zijn officieuze entree bij Ajax. De van rivaal Feyenoord overgenomen vleugelspits, die maandag werd gekeurd en gepresenteerd en dinsdag voor het eerst meetrainde op De Toekomst, was tien minuten later dichtbij zijn eerste treffer, maar zijn rollertje na een goede borstaanname werd door Bayern-doelman Sven Ulreich uit het doel gehouden.

Trainer Erik ten Hag liet de begin deze week aangesloten internationals Jurriën Timber en Ryan Gravenberch meteen terugkeren in zijn elftal. Net als aankoop Berghuis, zagen de op de bank begonnen Daley Blind en Maarten Stekelenburg Ajax fris, gretig en sterk uit de startblokken schieten. Devyne Rensch en David Neres hadden al een kansje gehad toen Zakaria Labyad na tien minuten de openingstreffer voor zijn rekening nam, door met hulp van Dusan Tadic en Sébastien Haller een fout van Ulreich af te straffen.

Waar bij Ajax onder meer Nicolás Tagliafico, Lisandro Martinez, Davy Klaassen, Edson Álvarez en Mohammed Kudus (blessure) nog in de selectie ontbraken, oefende Bayern München nog zonder vrijwel alle sterren. Topaankoop Dayot Upamecano verscheen wel aan de aftrap, net als Eric Choupo-Moting. De spits trok de stand gelijk in een fase waarin de reserves van de Duitse Rekordmeister Ajax steeds verder terugdrongen, door uit de rug van Jurriën Timber te glippen en binnen te tikken.



Diezelfde Timber zag er op slag van rust niet goed uit in een duel met Joshua Zirkzee. De Schiedammer van Bayern kon de bal vervolgens in het lege doel lopen, maar nam daarbij zoveel tijd, dat uitblinker Perr Schuurs op de doellijn nog redding kon brengen. Zirkzee bleef na de gigantische misser, met het schaamrood op de kaken achter en was ook nog zichtbaar teleurgesteld toen hij na een uur met alle andere veldspelers werd vervangen.

De voorsprong van Bayern München volgde een paar minuten na rust alsnog. Nadat Upamecano de lat al had geraakt met een kopbal, knikte Tanguy Nianzu de 2-1 wel tegen de touwen. Die werd door Ajax snel weggepoetst. Victor Jensen controleerde een afvallende bal en schoot laag en tegendraads de 2-2 binnen. Daar bleef het ondanks kansen voor vooral Ajax op een zege ook bij.



Ajax reist na het oefenduel meteen door naar Oostenrijk. In Bramberg belegt de landskampioen komende week het tweede trainingskamp. Die wordt volgende week afgesloten met een oefenduel tegen een andere Duitse topclub, RB Leipzig. Bij die club kocht Bayern München trainer Julian Nagelsmann voor liefst 25 miljoen euro weg. Leipzig is tevens de nieuwe club van oud-Ajacied Brian Brobbey.



Ajax sluit de oefencampagne op 4 augustus af tegen Leeds United. Drie dagen later wacht PSV in de strijd om de Johan Cruijff-schaal. NEC is op 14 augustus de eerste tegenstander in de eredivisie.

