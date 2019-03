Berghuis: Ik ben niet gepasseerd, ik ben gestraft

Berghuis liet de pers na afloop van het duel weten dat hij niet gepasseerd was. ,,Ik ben gestraft vanwege een akkefietje op de training.” ,,Voor mij was het niet dusdanig erg om me te straffen, maar voor de trainer wel’’, zei de Oranje-international bij FOX Sports.

Van Bronckhorst wilde voor de aftrap niet precies uitleggen waarom Berghuis naar de bank was verwezen. De aanvaller deed het daarom zelf maar. ,,Als dit voor de wedstrijd al was uitgelegd, had ik dit niet hoeven doen”, zei Berghuis. ,,De trainer vertelde me zaterdag dat ik gepasseerd zou worden. Eigenlijk ben ik gestraft. Er is afgelopen week wat gebeurd op de training. Ik heb het te accepteren. We hoeven er verder geen enorme bom van te maken. Wat mij betreft is het nu wel uit de wereld, we moeten gewoon door. Deze club staat al zwaar onder druk, dan helpen zulke dingen zeker niet.’’