Berghuis kribbig na compliment: ‘Ik werk altijd hard, dat deed ik ook tegen Ajax en AZ’

Berghuis schoot in de 25ste minuut op fraaie wijze de 2-0 binnen, nadat Mark Diemers de thuisploeg na zeven minuten al op voorsprong had gezet. Bryan Linssen maakte vier minuten voor rust ook nog de 3-0. Na de goal van Berghuis kwam er flink wat ontlading en frustratie los bij Berghuis, na opnieuw een bewogen week in Rotterdam.

,,Het was echt heel belangrijk dat we deze hebben gewonnen. Voor de club, voor het gevoel. Als je deze ook verliest, kun je de reacties natuurlijk wel uittekenen. En dan moet je meteen naar Groningen, ook geen makkelijke tegenstander. Dus dit is heel belangrijk. Een fantastische overwinning. We hebben goed voor elkaar gevochten en toegeslagen in de counter. We wisten dat PSV veel ging bewegen en rouleren op onze helft, maar dat hebben we goed opgepakt. We hebben goed verdedigd en de ruimtes klein gehouden, waardoor het steeds lastiger werd voor PSV", legt Berghuis uit. Ibrahim Sangaré maakte tien minuten na rust nog wel de 3-1 namens PSV, maar daar bleef het bij.

Berghuis kreeg vervolgens nog een compliment van Hans Kraaij Jr. van ESPN. ,,Je hebt hard gewerkt.” Die opmerking schoot bij Berghuis in het verkeerde keelgat. ,,Daar ben ik wel een beetje klaar mee Hans, met die kritiek. Ik heb dat stempel gekregen, maar daar ben ik het totaal niet mee eens. Ik werk elke wedstrijd hard, dat doe ik altijd. Heb je me niet gezien tegen Tagliafico en Wijndal? Daar moest ik ook de hele wedstrijd achteraan, maar dat doe ik met alle plezier", zei Berghuis, die PSV-linksback Philipp Max vandaag onschadelijk maakte.

Ook trainer Dick Advocaat was na afloop complimenteus. ,,Dit was nodig, zeker na drie nederlagen‘’, sprak de Hagenaar. ,,En vooral tegen PSV, dat is natuurlijk een uitstekende prestatie van die jongens. Als team hebben we het echt heel goed gedaan.‘’

Tactisch had Feyenoord zijn zaken uitstekend voor elkaar tegen PSV. ,,PSV is een hele goede ploeg. Maar in de wedstrijden die we van ze hebben bekeken, zagen we dat ze heel ver naar voren spelen. Daardoor geven ze veel kansen weg. De kansen die je dan krijgt, moet je wel benutten. Dat hebben we vandaag uitstekend gedaan.”

