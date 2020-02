Berghuis, Linssen en Pleguezuelo blinken uit; onvoldoende voor Boadu en Stengs

Het bewierookte jonge duo van AZ, Calvin Stengs en Myron Boadu zijn minder in vorm. De internationals kregen beiden een 4 voor hun zwakke optreden tegen FC Twente. Ook Mo Osman van Heracles kreeg dat cijfer.

VVV-Venlo – Heracles 1-0

VVV-Venlo: Kirschbaum 6,5; Pachonik 6, Röseler 6, Kum 6, R. Janssen 6; Van Ooijen 6 (78. S. Janssen -), Post 7, Bruns 6; Opoku 6 (90 min. Gelmi -), Darfalou 6, Yeboah 6,5 (86. Sinclair -)

Heracles: Blaswich 6; Breukers 5, Pröpper 5 (90 min. Szöke -), Knoester 5, Hardeveld 5; Kiomourtzoglou 5, Mauro Júnior 5, Osman 4; Van der Water 4,5 (62 min. Cijntje -), Dessers 5, Burgzorg 4,5 (62 Bijleveld -)

Scheidsrechter: Oostrom 5

Man of the match: Aanvoerder Danny Post werd door zijn eerste treffer van het seizoen de matchwinner in het duel tegen Heracles. Het was ook nog eens zijn allereerste eredivisieduel voor eigen publiek.

Volledig scherm Danny Post viert de zege op Heracles. © ANP Sport

FC Twente – AZ 2-0

FC Twente: Drommel 7; Troupee 6,5, Bijen 6,5, Pleguezuelo 8, Verdonk 7; Selahi 7,5 (90. Bosch -), Aburjania 7, Busquets 7; Menig 7 (88. Zekhnini -), Vuckic 6, Lang 6,5

AZ: Bizot 7; Svensson 5 (79. Aboukhlal -), Leeuwin 6, Wuytens 6 (37. Sugawara 5,5), Wijndal 5,5; Clasie 5, De Wit 5,5, Koopmeiners 4; Stengs 4, Boadu 4, Idrissi 4 (46. Druijf 5,5)

Scheidsrechter: Lindhout 6

Man of the match: De laatste keer dat FC Twente voor eigen huis in drie opeenvolgende duels nul doelpunten incasseerde was in 2012. Grote rol daarin speelt Julio Pleguezuelo. De Spanjaard werd in de eerste seizoenshelft nog vaak als vleugelverdediger gebruikt maar blijkt in zijn natuurlijke rol als centrale verdediger een openbaring.

Volledig scherm Julio Pleguezuelo met zijn zoon na de zege op AZ. © ANP Sport

ADO Den Haag – PSV 0-3

ADO Den Haag: Koopmans 7,5; Spence 5 (81. Van Buren -), Stubbs 5,5, Pinas 5, De Bock 5,5; Summerville 5 (46. Meijers 5,5), Malone 6, Bakker 5, Goossens 5,5, Duffy 5 (67. Immers -); Bogle 6

PSV: Unnerstall 6,5; Dumfries 7,5, Schwaab 6, Viergever 7, Rodríguez 7; Rosario 6, Thomas 7,5 (81. Doan -), Hendrix 6,5 (85 min. Gutiérrez -); Ihattaren 6, Gakpo 6,5, Lammers 6,5 (81. Mitroglou -)

Scheidsrechter: Van Boekel 6

Man of the match: De eerste uitwinst van PSV in tijden had veel hoger kunnen uitvallen als voormalig PSV-keeper Luuk Koopmans niet in grote vorm verkeerde.

Volledig scherm Luuk Koopmans. © BSR Agency

Fortuna Sittard – FC Emmen 0-0

Fortuna Sittard: Koselev 6; Essers 6, Ninaj 6,5, Dammers 6, Rota 5,5; Passlack 6,5, Tekie 6, Smeets 5 (80. Carbonell -), Ciss 5; Damascan 4,5 (76. Sambou -), Diemers 6,5

FC Emmen: Telgenkamp 6,5; Bijl 6,5, Heylen 6, Araujo 6, Burnet 5; Frei 6, Ben Moussa 5, Peña 5, Chacon 5, Kolar 4,5 (72. Jansen -), De Leeuw 5 (90. Ugrinic)

Scheidsrechter: Manschot: 5

Man of the match: Mark Diemers blijft de gevaarlijkste man aan Fortuna-zijde. Hij is bovendien de speler op wie in de eredivisie de meeste overtredingen worden gemaakt.

Volledig scherm Mark Diemers in actie tegen FC Emmen. © ANP Sport

Vitesse – Heerenveen 4-2

Vitesse: Pasveer 6; Dasa 5,5, Doekhi 5,5, Obispo 6, Clark 6; Tronstad 7,5, Tannane 7,5 (76. Bazoer -), Bero 6; Dicko 5,5 (86. Grot -), Matavz 6,5 (69. Buitink -), Linssen 8

Heerenveen: Bednarek 6; Van Rhijn 4,5 (46. Woudenberg 6), Dresevic 4,5, Botman 6, Floranus 6,5; Faik 6 (73. Espejord -), Kongolo 6 (81. Hajal -), Veerman 7; Van Bergen 5,5, Odgaard 4,5, Ejuke 6,5

Scheidsrechter: Van de Graaf 6

Man of the match: Bryan Linssen was weer belangrijk voor Vitesse met twee treffers en lanceerde zichzelf weer bovenaan de topscorerslijst van de eredivisie.

Volledig scherm Bryan Linssen juicht na zijn goal tegen Heerenveen. © ANP Sport

Ajax – RKC 3-0

Ajax: Onana 7; Dest 6, Alvárez 7, Martinez 6,5, Tagliafico 6,5; Van de Beek 7 (79. Ekkelenkamp), Eiting 6,5, Ziyech 6,5 (46. Blind 7); Tadic 6, Babel 5,5, Traoré 6 (61. Huntelaar)

RKC: Vaessen 5,5; Gaari 5, Mulder 5,5 (46. Meulensteen 5,5), Delcroix 6,5, Quasten 5,5; Van der Venne 5 (73. Reijnders -), Rienstra 5,5, Leemans 5; Sow 5,5 (83. Elbers -), Bilate 5, Hansson 5

Scheidsrechter: Higler 5,5

Man of the match: Donny van de Beek versierde in de eerste helft een strafschop en was in de tweede helft belangrij via een assist. De aanvallende middenvelder was de beste man aan Ajax-zijde.

Volledig scherm Donny van de Beek in actie tegen RKC. © ANP Sport

Sparta – FC Groningen 1-2

Sparta: Harush 6; Fortes 5,5, Vriends 6, Mattheij 6, Faye 5.5 (74. Piroe); Harroui 6, Auassar – (12. Abels 5,5), Smeets 5, Rigo 6,5 (45. L Duarte 5); Rayhi 6, Joosten 5

FC Groningen: Padt 7; Zeefuik 6,5, Te Wierik 6, Van Hintum 6, Warmerdam 6 (44. Itakura 6); Matusiwa 6, Lundqvist 7, Van Kaam 6 (55. El Massaoudi 6); Asoro 7,5, Redan 6,5, Hrustic 6,5 (77. Memisevic -)

Scheidsrechter: Van der Eijk 4,5

Man of the match: In een onstuimig duel maakte Groningen-aanvaller Joel Asoro de knappe openingstreffer.

Volledig scherm Joel Asoro in actie tegen Sparta. © ANP Sport

PEC Zwolle – Feyenoord 3-4

PEC Zwolle: Zetterer 6; Van Polen 5, Lam 6, Kersten 6,5 (81. Johnsen -), Nakayama 5,5, Paal 5,5; Strieder 5,5 (90. Koorman -), Clement 6, Hamer 6,5; Thy 6,5, Van Duinen 6,5

Feyenoord: Bijlow 6,5; Geertruida 5 (46. Karsdorp 7), Senesi 6, Ié 6, Malacia 6; Toornstra 6, Fer 7, Kökcü 7; Berghuis 8, Sinisterra 6 (46. Bozenik 6,5), Larsson 6

Scheidsrechter: Gözübüyük 6

Man of the match: Steven Berghuis was zondag zonder twijfel de beste man aan Feyenoord-zijde met een assist en twee doelpunten.

Volledig scherm Steven Berghuis viert de zege op PEC Zwolle. © EPA

Willem II – FC Utrecht 1-1

Willem II: Wellenreuther 7; Nieuwkoop 7,5, Holmen 7, Peters 6.5 (88. Saglam -), Nelom 6,5; Saddiki 6, Ndayishimiye 7,5, Dankerlui 6 (78. Gladon); Nunnely 6,5 (82. Vrousai), Pavlidis 5,5, Köhlert 5

FC Utrecht: Zoet 6,5; Klaiber 6, Emanuelson 6,5, Hoogma 6,5, Guwara 6; Van de Streek 6, Maher 7, Gustafson 6; Kerk 6 (89. Sané -), Bahebeck 6 (65. Van Overeem -), Peterson 5,5 (72. Ramselaar -)

Scheidsrechter: Siemen Mulder 5

Man of the match: Mike Trésor Ndayishimiye is bezig aan een uitstekend seizoen bij Willem II. De twintigjarige Belg wordt dit seizoen verhuurd door NEC, maar behoort nu al tijden tot de betere spelers in de eredivisie.