Berghuis loopt alsmaar verder uit op Ziyech, Ajax moet bij Heracles oppassen voor vier op een rij

Met behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we elke week vooruit op de speelronde in de competitie. Vanavond trappen RKC Waalwijk en FC Emmen dit eredivisieweekend af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen van deze speelronde.

RKC Waalwijk - FC Emmen (vrijdag 18.45 uur)

• Op 10 april 1988 pakte RKC de titel in de eerste divisie dankzij een 2-1 thuiszege op FC Emmen en promoveerde het daarmee voor het eerst naar de eredivisie. Cees Schapendonk maakte 7 minuten voor tijd via een strafschop de winnende goal.

• Slechts vijf teams hebben dit seizoen meer balbezit in thuiswedstrijden dan RKC (55%), terwijl maar vier ploegen in uitduels meer balbezit hebben dan FC Emmen (53%).

• Maar balbezit zegt natuurlijk lang niet alles: RKC (18) en Emmen (17) maakten samen met ADO Den Haag (17) de minste doelpunten in dit eredivisieseizoen.

Volledig scherm Opstelling FC Emmen. © DPG Media Volledig scherm Opstelling RKC. © DPG Media

FC Groningen - PEC Zwolle (zaterdag 12.00 uur)

• Op 3 mei 2015 stonden PEC en FC Groningen tegenover elkaar in de finale van de TOTO KNVB Beker. FC Groningen won dankzij 2 goals van Albert Rusnák met 2-0 en pakte zodoende zijn eerste grote prijs in de clubhistorie.

• PEC Zwolle is ongeslagen in de laatste vier competitieduels (W1, G3) en kan voor het eerst sinds december 2017 vijf eredivisiewedstrijden op rij zonder nederlaag blijven (W3, G2).

• FC Groningen hield in tien van de laatste zestien thuiswedstrijden tegen PEC Zwolle de nul, waaronder in de editie van vorig seizoen (2-0).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © DPG Media.

Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard (zaterdag 14.15 uur)

• Sparta bleef ongeslagen in de laatste 4 competitieduels met Fortuna Sittard (W2-G2-V0), terwijl het de 4 ontmoetingen daarvoor allemaal verloor.

• Fortuna won sinds de officiële aanstelling van Sjors Ultee als hoofdtrainer op 2 december 7 van zijn 11 duels (W7-G1-V3). De club had dit seizoen tot zijn vaste aanstelling nog geen enkele overwinning geboekt.

• Bij winst komt Sparta op 26 punten. De laatste keer dat Sparta na 21 competitieduels meer dan 25 punten had, was in 1997/1998 (27).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © DPG Media

ADO Den Haag - PSV (zaterdag 16.30 uur)

• PSV verloor slechts 1 van zijn laatste 35 eredivisieduels met ADO Den Haag, een 0-1 thuisnederlaag op 5 februari 2011. ADO won door een late treffer van goal Wesley Verhoek (90+2).

• Philipp Max is dit seizoen betrokken bij 11 goals (5 goals, 6 assists). De verdediger die deze eeuw bij de meeste doelpunten betrokken was in één seizoen was Jetro Willems, die als linksback van PSV in het seizoen 2014/2015 tot 2 goals en 13 assists kwam.

• PSV-trainer Roger Schmidt gebruikte dit seizoen in de eredivisie in totaal al 34 verschillende spelers. Alleen FC Utrecht gebruikte ooit meer verschillende spelers in één seizoen: 36 in 2014/2015 en 35 in 2013/2014.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag. © DPG Media

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © DPG Media.

Heracles Almelo - Ajax (zaterdag 18.45 uur)

• Heracles won zijn laatste 3 thuiswedstrijden tegen Ajax in de competitie. Dit zijn de enige 3 overwinningen van de Almelose club in de laatste 35 eredivisieduels met Ajax (W3-G7-V25, uit en thuis).

• In de laatste 32 competitieduels van Ajax op kunstgras verloor de club alleen de 3 wedstrijden op bezoek bij Heracles.

• Maarten Stekelenburg stond op 6 maart 2011 voor het laatst onder de lat in een eredivisiewedstrijd. Destijds won Ajax thuis met 4-0 van AZ. Daley Blind was er als enige huidige selectiespeler toen ook bij, hij stond pas voor de zesde keer in de basis bij de Amsterdammers.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © DPG Media

AZ - SC Heerenveen - (zondag 12.15 uur)

• De laatste thuiszege van AZ op Heerenveen was op 23 december 2017 (3-1). Pelle van Amersfoort (48') opende de score voor de bezoekers, maar AZ greep de macht in de laatste 10 minuten door een eigen doelpunt van Denzel Dumfries (81') en 2 doelpunten van Fred Friday (84', 90'). Morten Thorsby kreeg rood in de 69ste minuut.

• AZ staat op 40 punten na speelronde 21, liefst 7 punten minder dan vorig seizoen in dit stadium van de competitie (47). AZ incasseerde dit seizoen 2 keer zoveel doelpunten in dit aantal duels (nu 31, toen 15).

• Teun Koopmeiners heeft niet gescoord in de laatste 5 eredivisieduels, zijn langste doelpuntloze reeks sinds december 2019 - februari 2020 (8 wedstrijden zonder doelpunt).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © DPG Media. Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © DPG Media

Feyenoord - Willem II (zondag 14.30 uur)

• Feyenoord won 9 van zijn laatste 11 competitieduels met Willem II (W9-G1-V1). De ene nederlaag in deze serie was een 2-3 in De Kuip op 16 maart 2019. Alexander Isak maakte toen de winnende goal voor Willem II.

• Sinds Steven Berghuis bij Feyenoord kwam in 2016/2017 was hij bij 106 goals betrokken in de competitie (63 goals, 43 assists). In deze periode was geen enkele speler bij zoveel goals betrokken als Berghuis (Hakim Ziyech volgt op 92). Ook was er geen eredivisiespeler die zo vaak scoorde als Berghuis in de afgelopen 5 seizoenen bij elkaar opgeteld.

• Dick Advocaat won als trainer in de eredivisie 12 maal van Willem II. Alleen tegen Heerenveen boekte hij ook 12 competitiezeges.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © DPG Media

FC Utrecht - VVV (zondag 14.30 uur)

• FC Utrecht won slechts 1 van zijn laatste 5 eredivisieduels met VVV. Op 3 april 2019 werd het 2-6 in Venlo. Daarna heeft Utrecht nog één keer 6 doelpunten gemaakt in een competitiewedstrijd. Op 3 november 2019 won het met 6-0 thuis tegen Fortuna Sittard.

• FC Utrecht verloor dit seizoen thuis pas 1 keer. Alleen het eerste duel onder trainer René Hake op 8 november tegen Ajax ging verloren (0-3). Sindsdien is FC Utrecht 7 competitieduels in de eigen Galgenwaard ongeslagen.

• Giorgios Giakoumakis loopt met zijn 21 goals in 20 duels 1 doelpunt achter op Coen Dillen, die in 1956/1957 het recordaantal van 43 doelpunten in een seizoen maakte en destijds na 20 wedstrijden op 22 goals stond. Dillen bracht in speelronde 21 met 2 goals zijn totaal op 24.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © DPG Media

Vitesse - FC Twente (zondag 16.45 uur)

• Vitesse verloor in de eredivisie geen van zijn laatste 7 thuisduels met FC Twente. De laatste 4 ontmoetingen in Arnhem werden door de thuisploeg zelfs allemaal gewonnen, met een gecombineerd doelsaldo van 14-2.

• Armando Broja is dit seizoen topscorer van Vitesse in de eredivisie met 7 goals. Eén speler uit Albanië maakte ooit meer doelpunten in de eredivisie: Milot Rashica (8), ook voor Vitesse.

• FC Twente won geen van zijn laatste 6 competitieduels. De laatste zege was op 9 januari op bezoek bij hekkensluiter FC Emmen (1-4), het eerste duel van de Tukkers na de winterstop.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © DPG Media