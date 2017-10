Berghuis na hoofdrol: Dit geeft vertrouwen

Berghuis zelf had niet direct in de gaten dat hij het eerste doelpunt had gemaakt. ,,Ik kon vanaf mijn plek niet zien of mijn schot al dan niet over de doellijn was. Ik was dan ook blij dat Tonny Vilhena de bal er in schoot. Maar uiteindelijk bleek dat de bal al over de lijn was geweest, dus komt die treffer op mijn naam. En dat is mooi.''