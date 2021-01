Berghuis over late zege van Ajax: ‘Ik heb niet gevloekt hoor’

Zondag de KlassiekerSteven Berghuis zat donderdagavond voor de televisie toen hij Klaas-Jan Huntelaar in de slotfase Ajax alsnog met twee treffers voorbij FC Twente zag loodsen (1-3). ,,Nee, ik heb niet gevloekt hoor", vertelde de aanvoerder van Feyenoord. ,,Maar het was lekker geweest als ze daar gelijk hadden gespeeld."

Nu arriveert Feyenoord zondag met een achterstand van 3 punten op Ajax in Amsterdam, waar het op 28 augustus 2005 voor de laatste keer zegevierde (1-2). Voor een Klassieker tussen de nummer 1 en 2 van de eredivisie. ,,Dat is mooi toch?", zei Berghuis. ,,Al had ik het nog liever andersom gezien. Dat wij 1 waren ja. Maar ik heb er erg veel zin in.”

De 29-jarige Berghuis kan niet verklaren waarom Feyenoord al ruim vijftien jaar wacht op een zege in Amsterdam. ,,Ik kan eigenlijk alleen voor de periode praten dat ik er bij ben", zei hij. ,,Het was steeds wat. Dan weer een vroege rode kaart, dan weer een heel snel doelpunt van Lasse Schöne. Maar Ajax is natuurlijk ook een lastige tegenstander om te bespelen. Er staat opnieuw een elftal met veel kwaliteit. Ze spelen vaak met acht man voor de bal. Dan moet de tegenstander vaak met negen spelers naar achteren, wil je nog een verdediger over hebben. Je hebt ook een doelman, dus dan staat er nog maar één speler voorin."

Kwetsbaar Ajax

De aanvallende speelwijze maakt Ajax ook kwetsbaar, weet Berghuis. ,,Ze geven ook veel ruimte weg, dus wij moeten het opbrengen om steeds die lange sprints te maken", zei hij. ,,Natuurlijk valt er dan wat te halen. Hoeveel kans we daar hebben? Ik vind het lastig om dat in percentages uit te drukken. Daar waag ik me niet aan."

Matig voetbal maar toch winnen, Feyenoord lijkt daar bijna patent op te hebben onder trainer Dick Advocaat. ,,Maar het heeft voor de winterstop ook tegen gezeten met al die blessures", benadrukte Berghuis. ,,Soms had ik het gevoel dat we de nummer 8 of 9 van de ranglijst waren. We staan nu wel tweede. Steeds meer spelers komen terug van blessures. We hebben nu ook gewoon een goede selectie. De competitie is nog niet eens halverwege, er is heel veel mogelijk. Nu wordt het zaak dat we wedstrijden makkelijker gaan winnen. Een zege op Ajax zou ons daar een enorme boost bij geven."