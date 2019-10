Berghuis ziet fouten: ‘We staan gewoon verkeerd bij tegentreffers’

Van de Beek: Al om kwart over twaalf in de regen op kunstgras, dat was niet fijn

15:14 Donny van de Beek was blij toen hij scheidsrechter Kevin Blom voor het eindsignaal hoorde fluiten bij het duel tussen ADO Den Haag en Ajax (0-2). ,,Dit was een wedstrijd om snel te vergeten”, erkende de Amsterdamse middenvelder. ,,Nee, het was niet best. Gelukkig hebben we gewonnen, dat is dan wel weer positief.”