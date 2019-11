Bergwijn blij dat hij weer belangrijk is voor PSV: ‘Want ben niet zo’n prater’

Steven Bergwijn keerde vandaag na vijf weken afwezigheid terug bij PSV. De aanvaller was in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (2-1) met twee doelpunten direct belangrijk.

,,Ik was blij dat ik weer mee kon doen. Het is niet leuk om langs de kant te staan als je ziet dat het niet loopt”, aldus de aanvaller. ,,Dan wil je wat doen. Maar zoveel kun je niet doen. Misschien een beetje praten met de jongens, maar ik ben niet zo’n prater.”

Bergwijn ging na een uur spelen naar de kant. ,,Ik had nog wel even door gewild, maar de trainer haalde me naar de kant. Dat begrijp ik ook wel, het is al eens eerder misgegaan. Ik heb nu geen klachten gelukkig.”

Zonder Bergwijn en de eveneens geblesseerde Donyell Malen viel PSV de voorbije periode ver terug. Bergwijn vindt niet dat de rol van de twee aanvallers te belangrijk gemaakt moet worden. ,,Als wij er niet zijn, moeten anderen het doen.”

Volledig scherm Donyell Malen maakte zijn rentree na een paar weken blessureleed. © ANP Sport

Malen: Genoeg pech gehad laatste weken

Ook Donyell Malen keerde terug na blessureleed. De gedeeld topscorer van de eredivisie genoot van het veldspel van PSV in de eerste helft tegen sc Heerenveen. ,,Het was een van onze betere helften dit seizoen, ik vond het echt heel erg goed”, zei de topscorer van de Eindhovenaren, die na een blessureperiode van zo’n vijf weken weer terugkeerde.

Steven Bergwijn, die net als Malen lange tijd afwezig was, maakte in de eerste helft beide doelpunten. Dat PSV niet vaker scoorde, brak de Eindhovenaren na rust nog bijna op. Na het tegendoelpunt van Jens Odgaard, in de 55ste minuut, viel PSV heel ver terug en was het aan doelman Lars Unnerstall te danken dat de gelijkmaker uitbleef.

,,We hadden vandaag gewoon de drie punten nodig, dat was het belangrijkste”, zei Malen, die geen verklaring had voor het grote verschil tussen de eerste en tweede helft. ,,Of het met een gebrek aan vertrouwen te maken had? Dat weet ik niet. Heerenveen zette meer druk, daar hadden wij niet echt een antwoord op. Maar we moeten het snel achter ons laten. We hebben ook genoeg pech gehad.”