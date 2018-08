Bergwijn en Pereiro op dreef, Boëtius faalt

Feyenoord-talenten verslaan Real Madrid voor eerste prijs Kuyt

21:48 Dirk Kuyt heeft zijn eerste prijs als trainer binnen. De oud-aanvaller leidde Feyenoord onder 19 in Kroatië naar de eindzege in het Mladen Ramljak International Memorial Tournament. Zijn team versloeg in de finale Real Madrid met 2-0.