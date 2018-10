Bergwijn: Het niveau ligt flink hoger dan in de eredivisie

Bergwijn wordt bij PSV wel eens vergeleken met zijn voorganger in Eindhoven. ,,Maar zo ver als hem ben ik nog niet", zei hij. ,,Ik was heel blij dat ik meteen in de basis mocht beginnen. Ik denk dat het ook best goed ging. Het niveau ligt flink hoger dan in de eredivisie. We hebben de opdracht van de bondscoach redelijk goed uitgevoerd. Ook denk ik dat we heel hard hebben gewerkt. Hier kunnen we wel mee verder."



