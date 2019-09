Bergwijn meldt zich af voor Oranje, Kluivert opgeroepen

Karavaev voor recordbe­drag van Vitesse op weg naar Zenit St. Petersburg

9:19 ARNHEM - Vyacheslav Karavaev is op weg naar de uitgang bij Vitesse. De Arnhemse club is in vergevorderd stadium van onderhandelen met Zenit Sint Petersburg. Voor de eredivisionist staat een recordtransfer voor een verdediger op het spel.