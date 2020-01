Bergwijn speelt niet vanwege interesse Tottenham Hotspur

De winterse transfermarkt sluit op 31 januari, komende vrijdag. Tot die tijd kan Bergwijn nog overstappen naar de club uit Londen. PSV en Tottenham Hotspur hebben echter nog geen akkoord bereikt. Het bod van Spurs en de vraagprijs van PSV liggen voorlopig nog behoorlijk uiteen. Bergwijn heeft dus nog geen toestemming voor een medische keuring bij Tottenham Hotspur, waar José Mourinho de trainer is. Spurs stond in juni nog in de finale van de Champions League, maar zakte dit seizoen ver terug en staat nu zesde in de Premier League.



Naast Tottenham Hotspur zouden nog een aantal clubs interesse hebben in Bergwijn, die dit seizoen voorlopig goed was voor zes doelpunten en dertien assists in 29 wedstrijden voor PSV in alle competities. Spurs noch een andere club heeft al een volledig akkoord over Bergwijn met PSV, zo liet de Eindhovense club vanmorgen weten.