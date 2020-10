Betaald voetbal niet aan banden wegens uitzondering op maatregelen, publiek blijft verboden

Tientallen eerstedivi­sie­du­els krijgen nieuwe speeldata, acht wijzigin­gen NEC

12 oktober NIJMEGEN - De KNVB heeft de competitiekalenders maandag opnieuw flink op de schop gegooid. In de eredivisie zijn 41 wedstrijden van een nieuwe speeldatum of -tijd voorzien. Bij de clubs in de eerste divisie is de ingreep nog rigoureuzer, zodat alle duels in de tweede periode live kunnen worden uitgezonden op televisie.