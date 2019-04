Beugelsdijk grijpt record na ‘jubileumkaart’: ‘Onbesuisde overtreding’

In de tweede helft kwam de Haagse verdediger keihard in op de benen van Mats Seuntjens. Hoewel scheidsrechter Bjorn Kuipers ook een rode kaart had kunnen trekken voor de charge, besloot de arbiter het met geel af te doen. ,,Het was een erg onbesuisde overtreding. Ik heb het net teruggezien”, zei Beugelsdijk na afloop. ,,Ik kon er niet meer bij en als hij hem dan binnenschiet dan voel ik mij schuldig. Ik gooi me er ten koste van alles voor.”

Door de bestraffing van die actie, kreeg Beugelsdijk dus het record in handen van speler met de meeste gele kaarten in één eredivisieseizoen. Die twijfelachtige eer moet hij nu nog delen met Guy Ramos (RKC Waalwijk, 2011-2012), Joeri de Kamps (NAC Breda, 2014-2015) en Cristián Cuevas (FC Twente, 2017-2018). Na zijn schorsing heeft Beugelsdijk nog drie duels om zijn drie medestrevers af te troeven en het record over te nemen.

Aangever

Met een assist op het winnende doelpunt van Sheraldo Becker had Beugelsdijk vanavond echter ook een belangrijk aandeel in de 2-3 overwinning van ADO op AZ. Diep in blessuretijd maakte hij Albert Gudmundsson de bal afhandig door slim voor de IJslander te kruipen. Vervolgens stuurde Beugelsdijk Becker met een pass op weg naar de 2-3. ,,Heerlijk, want ik was er heel erg doodziek van dat het nog 2-2 was geworden. Gelukkig werd het nog 2-3.”



Beugelsdijk moest zijn aandeel in de 2-3 zege na afloop overigens nog bekopen met een ferme stomp in zijn maag van AZ-trainer John van den Brom (ex-ADO). ,,De hele wedstrijd dek je niet door, één keer doe je het wel en komt er direct een doelpunt uit voort”, aldus de oud-coach van ADO. Beugelsdijk grijnsde: ,,Het was een gokje.”