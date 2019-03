Bewijst Becker tegen Heerenveen opnieuw zijn waarde voor ADO?

Van Gaal: Euforie rond Ajax overdreven

8 maart Ook Louis van Gaal heeft genoten van de overwinning van Ajax tegen Real Madrid (1-4). Maar de oud-bondscoach gaat niet mee in de algehele jubelstemming. ,,Het resultaat was fantastisch. Ajax was zeer effectief. Maar de euforie die nu in de media is losgebarsten, vind ik zeer overdreven.’’